logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Ряд ведущих СМИ не пригласили на брифинг пресс-секретаря Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 10:07
Рубрика: За рубежом

Журналистам ряда ведущих американских СМИ, а также Би-би-си запретили присутствовать в пятницу на брифинге пресс-секретаря Белого дома.

Помимо Би-би-си, посетить брифинг не смогли представители телеканала CNN, газет New York Times и Los Angeles Times, а также сайтов BuzzFeed News и Politico, сообщила в субботу, 25 февраля, Русская служба Би-би-си.

Как пишет New York Times, репортеров не пустили в офис пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, находящийся в Белом доме. Помощники пресс-секретаря выборочно провели в его офис других репортеров, чье участие в брифинге, по выражению Белого дома, "было заранее подтверждено".

В числе допущенных к брифингу оказались представители каналов ABC, CBS и Fox News, газет Washington Times и Wall Street Journal, сайта Breitbart News, а также агентства Bloomberg. Журналисты агентства Associated Press и журнала Time, которым также разрешили пройти, предпочли не принимать участия в брифинге в знак протеста.

New York Times отмечает, что пятничный брифинг "под запись", но "без камер" у пресс-секретаря Белого дома, действительно, обычно посещает "небольшая группа" журналистов. Но, как подчеркивает издание, администрации предыдущих президентов США никогда не отбирали репортеров для этих встреч "вручную".

Между тем в Белом доме дали понять, что ничего необычного не произошло. "Мы пригласили журналистов из пула Белого дома, все они были представлены. Также мы добавили еще пару человек, которые в пул не входят. Ничего более", - говорится в письме представителя Белого дома Сары Хакаби Сандерс.

Однако представители не попавших на брифинг медиа с ней не согласились. "Ничего подобного не происходило в Белом доме ни разу за всю долгую историю освещения нами деятельности множества администраций, принадлежащих к разным партиям", - заявил выпускающий редактор New York Times Дин Бакет.

"Ясно, что они пустили [на брифинг] много дружественных Трампу СМИ с меньшим охватом [аудитории]. Они пустили туда почти все каналы, кроме CNN. Вот этот аспект "отбора вручную" беспокоит", - сказал Ноа Бирман, корреспондент Los Angeles Times в Белом доме.

"Видимо, так они мстят, когда ты сообщаешь факты, которые им не нравятся", - говорится в заявлении CNN. Как "попытку наказать" неугодные СМИ расценили произошедшее и в BuzzFeed News.

С резкой критикой произошедшего выступила и Ассоциация корреспондентов Белого дома. "Совет Ассоциации выражает жесткий протест против того, как Белый дом провел сегодняшний брифинг. Мы просим организации, которые были допущены на брифинг, поделиться полученными материалами с теми, кто получил отказ. Совет будет обсуждать ситуацию с сотрудниками Белого дома", - говорится в заявлении президента ассоциации Джеффа Мейсона.

Неожиданный шаг Белого дома последовал через несколько часов после того, как Дональд Трамп в очередной раз обрушился с резкой критикой на прессу.

Американский президент назвал СМИ "нечестными" распространителями "поддельных новостей", которые прикрываются первой поправкой конституции США о свободе слова.

Два СМИ, чьих журналистов не пустили на брифинг — CNN и New York Times — Трамп критиковал и раньше. Сотрудники еще двух СМИ, оставшихся за бортом встречи, — BuzzFeed News и Politicо — раньше сталкивались с запретом на посещение предвыборных митингов Трампа.

Ресурс Breitbart News отмечает, что заявление о беспрецедентности этого инцидента не имеет под собой оснований, потому что Барак Обама регулярно проводил закрытые встречи с представителями либеральных СМИ.

Андрей Крашевский
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Топ читаемости/Топ комментариев

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 24.02.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
Премьер-министр вручил награды в области культуры и спорта
 foto
Закуски к президентскому приему готовили и повара мызы Пуртсе в Ида-Вирумаа
 foto
Владимир Чердаков уже второй раз был гостем на президентском приеме в годовщину республики

Зарубежные новости

foto
В пригороде Стокгольма произошли беспорядки
 foto
Репортаж "АК+" из Дрездена: почему на востоке Германии растет поддержка партий националистического толка?
 foto
В Бельгии поезд сошел с рельсов: вышедший на пути человек погиб, пострадали 27 пассажиров