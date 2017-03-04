Ряд ведущих СМИ не пригласили на брифинг пресс-секретаря Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Фото: AFP/Scanpix

Журналистам ряда ведущих американских СМИ, а также Би-би-си запретили присутствовать в пятницу на брифинге пресс-секретаря Белого дома.

Помимо Би-би-си, посетить брифинг не смогли представители телеканала CNN, газет New York Times и Los Angeles Times, а также сайтов BuzzFeed News и Politico, сообщила в субботу, 25 февраля, Русская служба Би-би-си.

Как пишет New York Times, репортеров не пустили в офис пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, находящийся в Белом доме. Помощники пресс-секретаря выборочно провели в его офис других репортеров, чье участие в брифинге, по выражению Белого дома, "было заранее подтверждено".

В числе допущенных к брифингу оказались представители каналов ABC, CBS и Fox News, газет Washington Times и Wall Street Journal, сайта Breitbart News, а также агентства Bloomberg. Журналисты агентства Associated Press и журнала Time, которым также разрешили пройти, предпочли не принимать участия в брифинге в знак протеста.

New York Times отмечает, что пятничный брифинг "под запись", но "без камер" у пресс-секретаря Белого дома, действительно, обычно посещает "небольшая группа" журналистов. Но, как подчеркивает издание, администрации предыдущих президентов США никогда не отбирали репортеров для этих встреч "вручную".

Между тем в Белом доме дали понять, что ничего необычного не произошло. "Мы пригласили журналистов из пула Белого дома, все они были представлены. Также мы добавили еще пару человек, которые в пул не входят. Ничего более", - говорится в письме представителя Белого дома Сары Хакаби Сандерс.

Однако представители не попавших на брифинг медиа с ней не согласились. "Ничего подобного не происходило в Белом доме ни разу за всю долгую историю освещения нами деятельности множества администраций, принадлежащих к разным партиям", - заявил выпускающий редактор New York Times Дин Бакет.

"Ясно, что они пустили [на брифинг] много дружественных Трампу СМИ с меньшим охватом [аудитории]. Они пустили туда почти все каналы, кроме CNN. Вот этот аспект "отбора вручную" беспокоит", - сказал Ноа Бирман, корреспондент Los Angeles Times в Белом доме.

"Видимо, так они мстят, когда ты сообщаешь факты, которые им не нравятся", - говорится в заявлении CNN. Как "попытку наказать" неугодные СМИ расценили произошедшее и в BuzzFeed News.

С резкой критикой произошедшего выступила и Ассоциация корреспондентов Белого дома. "Совет Ассоциации выражает жесткий протест против того, как Белый дом провел сегодняшний брифинг. Мы просим организации, которые были допущены на брифинг, поделиться полученными материалами с теми, кто получил отказ. Совет будет обсуждать ситуацию с сотрудниками Белого дома", - говорится в заявлении президента ассоциации Джеффа Мейсона.

Неожиданный шаг Белого дома последовал через несколько часов после того, как Дональд Трамп в очередной раз обрушился с резкой критикой на прессу.

Американский президент назвал СМИ "нечестными" распространителями "поддельных новостей", которые прикрываются первой поправкой конституции США о свободе слова.

Два СМИ, чьих журналистов не пустили на брифинг — CNN и New York Times — Трамп критиковал и раньше. Сотрудники еще двух СМИ, оставшихся за бортом встречи, — BuzzFeed News и Politicо — раньше сталкивались с запретом на посещение предвыборных митингов Трампа.

Ресурс Breitbart News отмечает, что заявление о беспрецедентности этого инцидента не имеет под собой оснований, потому что Барак Обама регулярно проводил закрытые встречи с представителями либеральных СМИ.