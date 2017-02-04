Олланд призвал Европу дать жесткий ответ на заявления Трампа
Европа должна дать жесткий ответ на заявления нового американского президента Дональда Трампа, который накануне приветствовал выход Великобритании из Евросоюза. Об этом заявил в субботу президент Франции Франсуа Олланд.
"Когда имеются заявления, исходящие от президента Соединенных Штатов о Европе, и когда он заявляет о том, что Brexit является примером для других стран, я думаю, что мы должны ему ответить", - заявил он на саммите средиземноморских стран ЕС в Лиссабоне, передает ТАСС со ссылкой на агентство AFP.
Как подчеркнул Олланд, в отношениях с новым хозяином Белого дома страны ЕС должны занять твердую позицию, защищая общеевропейские интересы. "Мы должны заявить о своих позициях и с твердостью вступить в диалог отстаивая свое мнение. Европа должна определяться, отталкиваясь от собственных ценностей, принципов и интересов", - указал французский президент.
В пятницу Дональд Трамп принимал в Вашингтоне премьер-министра Великобритании Терезу Мэй и на совместной пресс-конференции по итогам переговоров в очередной раз высказался в поддержку решения британцев о выходе из Евросоюза. "Brexit - это пример того, что еще будет", - сказал американский лидер, напомнив, что в свое время он, находясь в Шотландии накануне референдума, верно предсказал исход голосования. "Надо мной тогда насмехались,... а на следующий день вышло по-моему", - заявил Трамп.
"Я считаю, что Brexit будет отличным делом для вашей страны, - продолжал он, обращаясь к британскому журналисту. - Думаю, когда все утрясется, у вас будет собственное лицо, в вашей стране будут находиться (только) те люди, которых вы хотите там видеть, и вы сможете заключать собственные торговые сделки".
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