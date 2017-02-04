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Олланд призвал Европу дать жесткий ответ на заявления Трампа

Франсуа Олланд. Фото: Scanpix/AFP
Cегодня 17:35
Рубрика: За рубежом

Европа должна дать жесткий ответ на заявления нового американского президента Дональда Трампа, который накануне приветствовал выход Великобритании из Евросоюза. Об этом заявил в субботу президент Франции Франсуа Олланд.

"Когда имеются заявления, исходящие от президента Соединенных Штатов о Европе, и когда он заявляет о том, что Brexit является примером для других стран, я думаю, что мы должны ему ответить", - заявил он на саммите средиземноморских стран ЕС в Лиссабоне, передает ТАСС со ссылкой на агентство AFP.

Как подчеркнул Олланд, в отношениях с новым хозяином Белого дома страны ЕС должны занять твердую позицию, защищая общеевропейские интересы. "Мы должны заявить о своих позициях и с твердостью вступить в диалог отстаивая свое мнение. Европа должна определяться, отталкиваясь от собственных ценностей, принципов и интересов", - указал французский президент.

В пятницу Дональд Трамп принимал в Вашингтоне премьер-министра Великобритании Терезу Мэй и на совместной пресс-конференции по итогам переговоров в очередной раз высказался в поддержку решения британцев о выходе из Евросоюза. "Brexit - это пример того, что еще будет", - сказал американский лидер, напомнив, что в свое время он, находясь в Шотландии накануне референдума, верно предсказал исход голосования. "Надо мной тогда насмехались,... а на следующий день вышло по-моему", - заявил Трамп.

"Я считаю, что Brexit будет отличным делом для вашей страны, - продолжал он, обращаясь к британскому журналисту. - Думаю, когда все утрясется, у вас будет собственное лицо, в вашей стране будут находиться (только) те люди, которых вы хотите там видеть, и вы сможете заключать собственные торговые сделки".

Надежда Берсенёва
Редактор

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