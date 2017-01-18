В Германию в 2016 году прибыло 280 000 ходатайствующих об убежище
В Германию в прошлом году прибыло приблизительно 280 000 ходатайствующих об убежище, сообщили в министерстве внутренних дел страны в среду.
В 2015 году, то есть в пик миграционного кризиса, прибыло 890 000 соискателей убежища, передает ERR Uudised.
Количество прибывших значительно сократилось после закрытия так называемого Балканского маршрута в марте прошлого года и заключения договора между ЕС и Турцией, которым ограничили движение мигрантов из Турции а в Грецию через Эгейское море.
Между числом подавших ходатайство об убежище и количеством прибывших есть разница. Например, многие прибывшие в Германию в 2015 году, подали заявление в 2016 году. Из статистики, опубликованной в среду, следует, что в 2016 году подали 745 545 ходатайств об убежище, что на 268 869 больше по сравнению с предыдущим годом.
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