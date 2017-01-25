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Обама смягчил приговор информатору Wikileaks Челси Мэннинг

Петицию на сайте Белого дома с просьбой смягчить приговор Челси Мэннинг подписали более ста тысяч человек. Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 07:40
Рубрика: За рубежом

Президент США Барак Обама смягчил приговор информатору Wikileaks Челси Мэннинг, которая была осуждена на 35 лет. Как сообщает The New York Times, Мэннинг выйдет на свободу 17 мая 2017 года.

В общей сложности 17 января Обама смягчил приговор 273 заключенным, 64 из них были помилованы. Всего за свое правление он сократил срок заключения 1385 людям, из них более 500 были осуждены пожизненно, передает meduza.io.

В Белом доме отмечают, что Обама сократил сроки лишения свободы большему числу людей, чем все его предшественники на посту президента.

Челси Мэннинг отбывает наказание за кражу и передачу проекту WikiLeaks документов и видеозаписей Пентагона, среди которых была съемка расстрела журналистов в Ираке американским военным вертолетом. Она должна была выйти на свободу в 2045 году.

До вынесения приговора в 2013 году она была известна как мужчина по имени Брэдли Мэннинг. В тюрьме она добилась права на операцию по смене пола. В заключении Челси Мэннинг по крайней мере дважды пыталась покончить с собой.

Защита Мэннинг неоднократно просила президента США Барака Обаму о смягчении приговора или помиловании. Петицию на сайте Белого дома с просьбой смягчить приговор подписали более ста тысяч человек.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж обещал сдаться властям США, если Мэннинг будет помилована.

Ирина Киреева
Редактор

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