Николай Лукашенко: не очень хочу стать президентом

Александр и Николай Лукашенко в Китае. Фото: ТАСС/Scanpix

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай пока не определился с будущим родом деятельности, но во всяком случае не очень стремится стать преемником своего отца.

Об этом он сообщил в интервью 11-летнему корреспонденту Евгению Гришину из российского поселка Артемовский, расположенного под Владивостоком, передает ТАСС.

"Меня многие об этом спрашивают. Я, наверное, не очень бы хотел стать президентом. Очень сложная жизнь тогда будет. Не уверен, что я готов к ней", - отметил 12-летний Николай, отвечая на вопрос юного журналиста в специальном репортаже, показанном в эфире телеканала "Беларусь 1".

Лукашенко-младший рассказал, что пока не решил, какую для себя профессию выбрать. "Может быть, врачом, может быть, военную карьеру сделать. Еще не определился", - уточнил он.

Российский школьник Гришин, который мечтает работать на журналистском поприще, приехал в Минск с мамой, чтобы снять репортаж о Белоруссии и, в частности, о жизни младшего сына президента. Николай рассказал Евгению о том, как занимается музыкой, о своем любимом школьном предмете - географии. Также он поведал о зарубежных поездках со своим отцом и увлечении хоккеем.

В сентябре Александр Лукашенко объяснил, почему его младший сын перестал появляться на публике, напоминает Lenta.ru.

По его словам, Николай большое внимание уделяет обучению в школе. При этом белорусский лидер отметил, что желания становиться главой государства у ребенка нет.

До этого белорусские и российские СМИ отметили, что летом сын Лукашенко стал крайне редко появляться на публике. Последняя встреча Коли на высоком уровне состоялась 21 мая в Ватикане — с Папой Римским Франциском.

В последние годы президент Белоруссии почти на всех официальных мероприятиях появлялся в сопровождении Николая. Мальчик в свое время встречался с Владимиром Путиным, Виктором Ющенко, Дмитрием Медведевым, Бараком Обамой. В разные годы он также стоял на трибуне во время военных парадов, участвовал в саммитах СНГ, присутствовал на генассамблее ООН, Олимпиадах в Пекине и Сочи.

Александр Лукашенко является президентом Белоруссии с 1994 года.