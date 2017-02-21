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Советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн подал в отставку

Майкл Флинн. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 09:07
Рубрика: За рубежом

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку. На этом посту Флинна сменит генерал Джозеф Келлог.

В своем заявлении об отставке Флинн признал, что в период, предшествующий инаугурации Трампа, он из-за быстро развивающихся событий и "по неосторожности предоставил вице-президенту и другим неполную информацию относительно телефонных разговоров с послом России", передает во вторник, 14 февраля, Би-би-си.

"Я искренне извинился перед президентом и вице-президентом, и они приняли мои извинения", - сказано в заявлении Флинна.

Флинн говорил с послом России в Вашингтоне в декабре. Изначально бывший армейский генерал отрицал, что темой разговоров были санкции, и вслед за ним об этом заявлял вице-президент Майк Пенс. Позже Флинн сообщил Белому дому, что тема санкций все-таки могла обсуждаться.

Исполнять обязанности советника по национальной безопасности будет генерал Джозеф Кит Келлог, более известный как Кит Келлог, ранее занимавший пост главы аппарата Совета по национальной безопасности США. Он провел в армии больше 30 лет, служил во Вьетнаме, Камбодже, Панаме и Персидском заливе.

Сергей Михайлов
Редактор

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