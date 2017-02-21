Президент Сербии решил не баллотироваться на второй срок

Президент Сербии Томислав Николич. Фото: Scanpix/Reuters

Об этом он заявил журналистам во вторник, 14 февраля, передает ТАСС.

"Одно известно, я не буду баллотироваться на президентских выборах", - заявил президент, добавив, что о его договоренности с премьер-министром страны Александаром Вучичем по единому кандидату будет известно "через день-два". "Мы найдем наилучший вариант для Сербии", - сказал президент, пояснив, что во вторник будет беседовать на этот счет с Вучичем.

Сербский лидер пояснил, что поскольку Сербская прогрессивная партия (СПП) не выдвигает его кандидатуру, он не хочет участвовать в голосовании как самовыдвиженец.

Согласно опросам общественного мнения, проведенным агентством Gallup media, в случае выдвижения кандидатуры Николича на пост президента при поддержке СПП за него бы проголосовало 50,2% избирателей в первом же туре, а без поддержки СПП этот показатель снизился бы до 37,2%.

Ранее первый вице-премьер, глава министерства иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах, если премьер-министр Александар Вучич откажется в них участвовать.

Очередные президентские выборы пройдут в Сербии весной этого года, точная их дата неизвестна. Лидер Сербской радикальной партии (СРП) Воислав Шешель и бывший глава сербской дипломатии Вук Еремич уже заявили о выдвижении своих кандидатур. Однако наибольшие шансы на победу, по мнению экспертов, у Вучича, который победит в первом же туре, если примет решение бороться за президентский пост. Согласно конституции Сербии, президент избирается на пятилетний срок и не может занимать этот пост больше двух раз.