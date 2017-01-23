Опрос: более половины жителей региона Хельсинки поддерживают идею бесплатного транспорта

Здание железнодорожного вокзала в Хельсинки. Фото: Мартин Дремлюга/ERR

Более половины жителей Хельсинки, а также других крупных городов финского столичного региона – Эспоо и Вантаа – считают, что общественный транспорт в регионе, как и в Таллинне, мог бы быть бесплатным, следует из опроса, проведенного газетой Helsingin Sanomat.

Согласно данным опроса, идею бесплатного общественного транспорта в столичном регионе поддерживает 59% респондентов, передает ERR Uudised. Против этой идеи – 34% участников опроса, а затруднились ответить на вопрос – 7%.

В то же время издание подчеркивает, что общественный транспорт не был бы полностью бесплатным в любом случае, жителям пришлось бы за него платить посредством налогов.

Исполнительный директор предприятия HSL (Helsingin seudun liikenne), отвечающего за организацию общественного транспорта в финском столичном регионе, Суви Рихтниеми не верит, что общественный транспорт мог бы стать в будущем бесплатным для пассажиров.

"Это невозможно, по меньшей мере еще долгое время. Нынешняя система, когда пассажиры оплачивают половину стоимости, а другую часть – местные самоуправления, достаточно хорошая", – добавил он.

В статье подчеркивают, что в Таллинне общественный транспорт для горожан является бесплатным с 2013 года, и по мнению авторов, и система оказалась успешной.