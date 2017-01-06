Лавров предложил Путину в ответ на действия США выслать 35 американских дипломатов

Сергей Лавров (на заднем плане) предложил Владимиру Путину принять ответные меры. Фото: Reuters/Scanpix

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил президенту Владимиру Путину выслать из России 31 сотрудника американского посольства в Москве и четырех сотрудников генконсульства США в Санкт-Петербурге.

В ответ на санкции, введенные США против России из-за хакерских атак, Лавров также предложил запретить американским дипломатам пользоваться дачей в Серебряном бору и складом на улице Дорожная в Москве, передает в пятницу Би-би-си.

"Мы, конечно же, не можем оставить подобные выходки без ответа, взаимность - это закон дипломатии в международных отношений, поэтому российский МИД совместно с нашими коллегами из других ведомств внес предложения на рассмотрение президента РФ о том, чтобы объявить персонами нон-грата 31 сотрудника посольства США в Москве и четверых дипломатов из Генерального консульства США в Санкт-Петербурге", - сказал Лавров.

Ранее в российском МИДе сообщили, что в Москве не будут закрывать англо-американскую школу в качестве ответной меры.

Вечером в четверг действующий президент Барак Обама объявил о выдворении из Вашингтона и Сан-Франциско 35 российских дипломатов в связи с кибератаками со стороны российских хакеров на серверы Демократической партии США во время избирательной кампании.