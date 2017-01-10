Mein Kampf Гитлера, ставшая бестселлером 2016 года в Германии, переводится на французский язык

Книга Адольфа Гитлера "Моя борьба" (Mein Kampf) стала в Германии бестселлером 2016 года Фото: Reuters/Scanpix

Книга Адольфа Гитлера "Моя борьба" (Mein Kampf), переизданная и прокомментированная Институтом современной истории в Мюнхене, стала в Германии бестселлером 2016 года и сейчас готовится к изданию на французском языке, сообщает газета Der Tagesspiegel.

Первый тираж книги составил четыре тысячи экземпляров, но "теперь мы продали 85 тысяч книг", рассказал газете директор Института современной истории Андреас Виршинг. "В конце января на рынок выйдет уже шестое издание", - добавил он, отметив, что никто не ожидал такого читательского успеха, передает newsru.com.

Историками книга была встречена "очень хорошо", иногда немного критически, но в целом ученые оценили комментаторскую работу. С появлением этого издания возник вопрос, можно ли использовать отрывки из книги на уроках в школе. Эта тема обсуждалась в парламенте Баварии, но ученый предостерегает против чрезмерной концентрации внимания на Гитлере в публичных дискуссиях и в преподавании истории.

Сейчас, по словам Виршинга, готовится французское издание, сокращенное и переработанное. В нем комментарии к опусу Гитлера будут переданы на две трети. Кроме того, планируется издание книги в Нидерландах.

Виршинг рассказал, что в институт "изначально поступило 70 запросов на перевод". Он добавил, что был бы рад переводу книги на английский, так как он позволит охватить максимально большую аудиторию.

То, что научное издание "Майн кампф" хорошо продается, заметили сразу, Spiegel еще в феврале поставил книгу на второе место в списке бестселлеров в категории "Научно-популярные книги" после книги о тайной жизни и способах общения деревьев.

"Майн кампф" появилась на прилавках книжных магазинов в Германии после того, как истек срок действия авторских прав, после падения Третьего рейха в 1945 году переданных союзными войсками Баварии, власти которой запрещали переиздание книги. В соответствии с немецким законодательством об авторском праве оно сохраняется в течение 70 лет после смерти автора.

Книга была написана Гитлером в 1920-е годы и представляет собой автобиографическую работу, где формулируются идеи национал-социализма и излагаются антисемитские и расистские основы идеологии нацизма. В России книга с 2010 года внесена в федеральный список экстремистских материалов, ее издание и распространение запрещено.