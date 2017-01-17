В Москве пройдут переговоры по межпалистинскому примирению

Кремль, Москва Фото: AFP/Scanpix

Представители девяти основных палестинских движений подтвердили свое участие в неформальных переговорах в Москве по восстановлению национального единства.

Переговоры по межпалестинскому примирению состоятся в Москве с 15 по 17 января. Об этом посол Палестины в России Абдель Хафез Нофаль, сообщило во вторник, 10 января, агентство ТАСС.

"В числе участников переговоров - ФАТХ, ХАМАС, Народный фронт освобождения Палестины, Демократический фронт освобождения Палестины, Палестинский демократический союз, движение "Палестинская национальная инициатива", - сказал он.

По мнению посла, встреча может помочь России выступить с новой инициативой по ближневосточному урегулированию. При этом он не исключил, что по ее итогам "может быть подписана итоговая декларация".

Ранее спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов назвал проблему внутрипалестинского примирения приоритетной. По его словам, Москва "ведет диалог с представителями всего спектра палестинских сил, прежде всего ФАТХ и ХАМАС, в интересах достижения соответствующих договоренностей".

В результате парламентских выборов в Палестине в 2006 году произошел раскол между двумя основными силами в Палестине — движениями ФАТХ и ХАМАС. ФАТХ контролирует Западный берег реки Иордан, ХАМАС — сектор Газа. Для урегулирования противоречий стороны рассматривают вопрос о проведении новых выборов, однако пока договориться об этом им не удалось.