В немецком Гейдельберге автомобиль врезался в толпу, трое пострадавших

Полиция Германии. Фото: AP/Scanpix

Три человека получили ранения в городе Гейдельберг на юго-западе Германии после того, как автомобиль врезался в толпу на центральной площади города.

Согласно заявлению полиции, находившейся за рулем автомобиля мужчина был вооружен ножом. Он попытался скрыться с места происшествия, но полицейские открыли по нему огонь. Он был ранен и задержан, сообщила в субботу, 25 февраля, Русская служба Би-би-си.

О возможных мотивах произошедшего пока не сообщается, но оснований для подозрений в терроризме нет, сообщили в полиции.

По словам представителя полиции, водитель автомобиля не числился в базе подозреваемых экстремистов и действовал в одиночку. В полиции не смогли подтвердить сообщения местной прессы о том, что находившийся за рулем страдает психическим заболеванием.

В декабре прошлого года произошел теракт на рождественском рынке в Берлине, когда нападавший врезался в толпу на грузовике. В результате погибли 12 и пострадали свыше 50 человек.