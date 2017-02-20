Северная Корея признала запуск баллистической ракеты успешным

Лидер КНДР Ким Чен Ын следит за запуском ракеты. Фото: Reuters/Scanpix

Власти Северной Кореи заявили, что проведенные в понедельник испытания баллистической ракеты прошли успешно, сообщают северокорейские официальные СМИ.

По информации северокорейского агентства ЦТАК, за испытаниями наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Агентство также отмечает, что ракета была запущена на небольшое расстояние, с учетом безопасности соседних стран, передает Би-би-си.

В КНДР утверждают, что в ходе испытаний удалось проверить возможности оснащения баллистической ракеты ядерной боеголовкой и ее способность уклонения от перехвата.

Ранее министерство обороны Южной Кореи сообщало, что ракета пролетела около 500 километров в сторону Японского моря. Южнокорейские военные предполагают, что это могла быть баллистическая ракета "Родон" ("Нодон") среднего радиуса действия.