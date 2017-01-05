logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Президент Польши отказался подписывать принятый парламентом закон о массовых собраниях

Президент Польши Анджей Дуда. Фото: Kacper Pempel/AFP/Scanpix
Cегодня 20:15
Рубрика: За рубежом

Президент Польши Анджей Дуда отказался подписывать принятые парламентом республики поправки к закону о массовых собраниях, против которых выступала оппозиция и ряд общественных организаций.

Как заявил пресс-секретарь президента Польши Марек Магеровский на брифинге, президент направил новый закон на рассмотрение Конституционного суда, передает ТАСС. Магеровский подчеркнул, что президент всегда говорил, что свобода собраний – это основа демократической системы, а также выражал сомнения в соответствии конституции поправок. В частности, главу государства не устраивает тот факт, что новые нормы вводят разные статусы массовых собраний.

Поправки, которые были приняты парламентом, предусматривают обязанность обеспечения расстояния между разными массовыми акциями не менее 100 метров, а также вводят возможность регистрации цикличных мероприятий на срок до трех лет, что не позволит другим желающим проводить массовые собрания в этом месте.

Отказаться от подписания закона президента просили многие неправительственные организации, а также оппозиция. По их мнению, вводимые нормы представляют собой нарушение свободы массовых собраний, закрепленной в конституции.

Поправки к закону о массовых собраниях были приняты в парламенте располагающей большинством партией власти "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского. Президент Дуда – выходец из этой партии и ранее никогда не отказывался выполнять ее решения.

Ирина Киреева
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Топ читаемости/Топ комментариев

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 29.12.2016 (20:00)

Новости Эстонии

foto
Полиция родителям: интересуйтесь, как проводит время ваш ребенок!
 foto
Цены Uber и Taxify в новогоднюю ночь могут вырасти в несколько раз
 foto
Правительство одобрило создание семи укрупненных волостей

Зарубежные новости

foto
Российские и европейские парламентарии, включая Яну Тоом, встретились с Асадом
 foto
Россияне назвали своими главными друзьями Белоруссию и Казахстан
 foto
В Москве прошла ежегодная пресс-конференция Владимира Путина