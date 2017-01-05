Президент Польши отказался подписывать принятый парламентом закон о массовых собраниях

Президент Польши Анджей Дуда. Фото: Kacper Pempel/AFP/Scanpix

Президент Польши Анджей Дуда отказался подписывать принятые парламентом республики поправки к закону о массовых собраниях, против которых выступала оппозиция и ряд общественных организаций.

Как заявил пресс-секретарь президента Польши Марек Магеровский на брифинге, президент направил новый закон на рассмотрение Конституционного суда, передает ТАСС. Магеровский подчеркнул, что президент всегда говорил, что свобода собраний – это основа демократической системы, а также выражал сомнения в соответствии конституции поправок. В частности, главу государства не устраивает тот факт, что новые нормы вводят разные статусы массовых собраний.

Поправки, которые были приняты парламентом, предусматривают обязанность обеспечения расстояния между разными массовыми акциями не менее 100 метров, а также вводят возможность регистрации цикличных мероприятий на срок до трех лет, что не позволит другим желающим проводить массовые собрания в этом месте.

Отказаться от подписания закона президента просили многие неправительственные организации, а также оппозиция. По их мнению, вводимые нормы представляют собой нарушение свободы массовых собраний, закрепленной в конституции.

Поправки к закону о массовых собраниях были приняты в парламенте располагающей большинством партией власти "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского. Президент Дуда – выходец из этой партии и ранее никогда не отказывался выполнять ее решения.