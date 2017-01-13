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Конгресс США официально подтвердил победу Дональда Трампа на президентских выборах

Утверждение результатов президентских выборов в Конгрессе США. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 21:43
Рубрика: За рубежом

Конгресс США в пятницу на совместном заседании обеих палат подвел итоги прошедших 8 ноября 2016 года президентских выборов, официально объявив их победителем республиканца Дональда Трампа.

Заседание проходило под председательством вице-президента США демократа Джозефа Байдена, являющегося по конституции главой Сената, и спикера Палаты представителей республиканца Пола Райана, сообщило в пятницу, 6 января, агентство ТАСС.

В торжественной обстановке на заседании были зачитаны итоги голосования, подготовленные всеми 50 штатами и столичным федеральным округом Колумбия. Эти бюллетени членов коллегии выборщиков были внесены на заседание в двух ларцах из красного дерева.

Каждый бюллетень зачитывался специально назначенными законодателями — членами счетной комиссии. В соответствии с оглашенными ими окончательными результатами, 304 голоса поданы за Трампа и 227 за его соперницу-демократа Хиллари Клинтон. "Оглашенные результаты являются достаточным основанием для того, чтобы лица, избранные президентом и вице-президентом Соединенных Штатов, заступили на свой пост, начиная с 20 января 2017 года", - объявил Байден.

Трамп и избранный вице-президент Майкл Пенс в зале не присутствовали. Само же заседание прошло весьма оживленно. В ходе объявления об итогах голосования выборщиков несколько конгрессменов с места выражали протест против сертификата из того или иного штата, мотивируя это тем, что правительство России якобы пыталось вмешаться в ход избирательной кампании. Все эти возражения отклонялись Байденом по формальной причине - они не были официально поддержаны ни одним членом Сената, как того требуют правила.

Более того, Байден не смог сразу объявить окончательные итоги - ему мешали протестующие, находившиеся на балюстраде. Охране Конгресса приходилось буквально выталкивать их за дверь. "Он не должен быть президентом!" - успел выкрикнуть один из молодых людей до того, как его увели.

Система непрямых выборов двух высших должностных лиц - президента и вице-президента - существует в США уже более 200 лет. Американские граждане голосуют не за самого президента, а за коллегию выборщиков. Эти делегаты определяются в каждом штате единым списком по мажоритарной системе относительного большинства. Кандидат от той партии, чей список набрал наибольшее число голосов, "забирает" всех выборщиков от данного штата.

Затем выборщики, согласно конституции, обязаны собраться в столицах своих штатов и провести голосование в первый понедельник после второй среды декабря. В этот раз голосование прошло 19 декабря.

Андрей Крашевский
Редактор

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