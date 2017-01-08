В Бразилии мужчина на Новый год застрелил 12 человек

Инцидент произошел в городе Кампинас на юго-востоке страны. Фото: Reuters/Scanpix

В городе Кампинасе на юго-востоке Бразилии вооруженный мужчина пришел на новогоднюю вечеринку и застрелил 12 человек, после чего покончил с собой.

Как передает Lenta.ru, 11 человек погибли на месте, один скончался в больнице. В медучреждении продолжают находиться три пострадавших.

Среди жертв оказалась бывшая жена напавшего, ее родственники, в том числе восьмилетний сын.

Один из свидетелей рассказал, что мужчина мог напасть на бывшую жену из-за решения суда, который передал ей опеку над ребенком.