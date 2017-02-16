Трое турецких военнослужащих погибли в Сирии в результате российского авиаудара

Российские Су-25 на авиабазе "Хмеймим" в Латакии. Фото: TASS/Scanpix

Трое военнослужащих турецкой армии погибли и еще 11 получили ранения в результате авиаудара, нанесенного на севере Сирии российскими бомбардировщиками.

Гибель турецких военнослужащих при случайном ударе ВКС РФ в Алеппо подтвердили в Москве, сообщило в четверг, 9 февраля, агентство ТАСС.

Начальник российского генштаба Валерий Герасимов принес соболезнования своему коллеге генералу Хулуси Акару, сообщили в Минобороны РФ.

В сообщении отмечается, что непреднамеренный удар был нанесен в районе города Эль-Баб, где российские бомбардировщики выполняли боевую задачу по уничтожению позиций боевиков террористической организации "Исламское государство".

Как сообщили в военном ведомстве, Герасимов провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой. Они обсудили борьбу с международными террористическими группировками на территории Сирии и обстановку на северо-востоке провинции Алеппо.

Ранее Генштаб ВС Турции сообщил о гибели трех военнослужащих в результате случайного попадания боеприпаса, сброшенного силами ВКС РФ в Сирии. По данным ведомства, это произошло утром в четверг. Одна из бомб случайно попала в здание, где находились военнослужащие ВС Турции. Три из них погибли, 11 получили ранения.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выразил президенту Турции Реджепу Эрдогану соболезнования в связи с трагическим инцидентом.