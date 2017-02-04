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МИД Ирана: Тегеран ответит симметрично на запрет иранцам посещать США

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Reuters/Scanpix
Cегодня 19:42
Рубрика: За рубежом

В иранском внешнеполитическом ведомстве заявили, что решение Дональда Трампа ограничить поездки мусульман в Соединенные Штаты оскорбляет исламский мир и иранскую нацию.

Ответ Тегерана на запрет иранцам посещать США будет симметричным. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении МИД Ирана, передает ТАСС.

"Решение американских властей по ограничению поездок мусульман в США, хотя и носит временный характер и ограничивается тремя месяцами, является очевидным оскорблением исламскому миру и особенно иранской нации. Вопреки заявлениям о противостоянии терроризму и защите безопасности американского народа, это решение является большим подарком экстремистам и их покровителям", - говорится в заявлении иранского внешнеполитического ведомства.

"Правительство Исламской Республики Иран предпримет соответствующие правовые, консульские и политические шаги. До полного устранения унизительных для иранцев ограничений Иран будет предпринимать симметричные действия в интересах защиты прав своих граждан", - подчеркнули в МИД ИРИ.

Это заявление стало реакцией на подписание президентом США Дональдом Трампом указа, который на 90 дней приостанавливает въезд в США граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

Надежда Берсенёва
Редактор

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