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Четыре человека задержаны по подозрению в причастности к теракту в Берлине

Немецкая полиция. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 11:39
Рубрика: За рубежом

Четыре человека задержаны по подозрению в причастности к подготовке теракта в Берлине. Как предполагается, они контактировали с его исполнителем Анисом Амри, объявленным в розыск по всей Европе.

Об этом в четверг, 22 декабря, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на телеканал N-tv.

Телеканал привел эту информацию со ссылкой на источники в Генпрокуратуре ФРГ.

Других подробностей не приводится.

Полиция Германии продолжает масштабную операцию с целью найти и задержать исполнителя и возможных участников террористического акта в Берлине. Полиция ищет выходца из Туниса Аниса Амри, удостоверение личности которого было найдено под пассажирским сидением врезавшегося в толпу грузовика. За информацию о нем объявлена награда 100 000 евро.

К действиям правоохранительных органов в Германии сейчас приковано основное внимание после того, как во вторник им пришлось выпустить на свободу задержанного еще в понедельник предполагаемого террориста. Как сообщили в Генпрокуратуре ФРГ, правоохранители после проверки улик и допроса 23-летнего беженца из Пакистана, которого изначально подозревали в убийстве водителя грузовика и наезде на посетителей рождественского базара, установили непричастность задержанного к произошедшему.

За информацию, которая позволит поймать предполагаемого террориста, объявлена награда в размере 100 000 евро. Ночью прошли обыски в двух квартирах в Берлине в районах Кройцберг и Пренцлауерберг. Кроме того, операция была проведена утром в приюте для беженцев в населенном пункте Эммерих.

В результате теракта в германской столице в понедельник погибли 12 человек, десятки пострадали. Исламист угнал грузовик и въехал на нем на территорию рождественской ярмарки.

Андрей Крашевский
Редактор

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