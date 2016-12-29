Прокуратура ФРГ считает, что тунисец Амри управлял грузовиком во время теракта

Немецкая полиция. Фото: AFP/Scanpix

Правоохранительные органы ФРГ исходят из того, что разыскиваемый тунисец Анис Амри управлял грузовиком во время наезда на толпу людей на рождественском базаре в Берлине. Об этом в четверг сообщила на пресс-конференции представитель федеральной прокуратуры ФРГ в Карлсруэ.

"Сейчас у нас есть первые результаты криминалистической экспертизы грузовика", - отметила она, подтвердив, что удалось установить отпечатки пальцев на машине, передает ТАСС.

"На настоящий момент мы исходим из того, что Анис Амри управлял грузовиком, сегодня выдан ордер на его арест", - сказала она.



Правоохранительные органы ФРГ провели многочисленные обыски в ряде земель, никаких арестов пока осуществлено не было, сообщили в федеральной прокуратуре.

"Мы провели сегодня обыски в различных местах в Северном Рейне - Вестфалии и Берлине. В этих местах, как предполагается, ранее пребывал Анис Амри", - сказала она, отметив, что полиция также обыскала туристический автобус в городе Хайльбронн. "Арестов до сих пор не последовало", - добавила представитель инстанции.

"В сотрудничестве с Федеральным ведомством по уголовным делам при помощи всех имеющихся в распоряжении средств мы разыскиваем Аниса Амри", - подчеркнула она. "Подробности мы не можем сообщить, поскольку это может поставить под угрозу наши меры", - указала представитель прокуратуры.

Спецоперация в молельном доме

Также правоохранительные органы провели пецоперацию в одном из мусульманских молельных домов, известных под названием Fussilet 33. Как сообщила газета Berliner Zeitung, спецназовцы использовали шумовые гранаты и взорвали входную дверь, ведущую в здание.



Операция прошла в районе Моабит. По информации издания, Fussilet 33 ранее посещал предполагаемый террорист - выходец из Туниса Анис Амри. В полиции этот молельный дом считают центром встреч исламистов. Кроме того, в правоохранительных органах исходят из того, что там происходил сбор средств для ИГ.

По данным агентства DPA, правоохранительные органы ФРГ продолжают поиск как самого Амри, так и его контактных лиц. В Берлине полиция также обыскала один из составов столичного метро на станции Мерингдамм.

Были задержаны четыре человека

Ранее сообщалось, что четыре человека задержаны по подозрению в причастности к подготовке теракта в Берлине. Как предполагается, они контактировали с его исполнителем Анисом Амри, объявленным в розыск по всей Европе.

Об этом в четверг, 22 декабря, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на телеканал N-tv.

Телеканал привел эту информацию со ссылкой на источники в Генпрокуратуре ФРГ.

Других подробностей не приводится.

Полиция Германии продолжает масштабную операцию с целью найти и задержать исполнителя и возможных участников террористического акта в Берлине. Полиция ищет выходца из Туниса Аниса Амри, удостоверение личности которого было найдено под пассажирским сидением врезавшегося в толпу грузовика.

К действиям правоохранительных органов в Германии сейчас приковано основное внимание после того, как во вторник им пришлось выпустить на свободу задержанного еще в понедельник предполагаемого террориста. Как сообщили в Генпрокуратуре ФРГ, правоохранители после проверки улик и допроса 23-летнего беженца из Пакистана, которого изначально подозревали в убийстве водителя грузовика и наезде на посетителей рождественского базара, установили непричастность задержанного к произошедшему.

За информацию, которая позволит поймать предполагаемого террориста, объявлена награда в размере 100 000 евро. Ночью прошли обыски в двух квартирах в Берлине в районах Кройцберг и Пренцлауерберг. Кроме того, операция была проведена утром в приюте для беженцев в населенном пункте Эммерих.

Вечером 19 декабря тягач с прицепом, груженный стальными балками, проехал около 80 метров по территории рождественского базара в центральной части Западного Берлина. Жертвами трагедии стали 12 человек, 48 были госпитализированы. Германские власти ищут исполнителя теракта, им, по предварительным данным, является выходец из Туниса Анис Амри. За информацию о нем назначено вознаграждение в размере €100 тысяч.

Ответственность за атаку взяла на себя ИГ.