Прокуратура ФРГ считает, что тунисец Амри управлял грузовиком во время теракта
Правоохранительные органы ФРГ исходят из того, что разыскиваемый тунисец Анис Амри управлял грузовиком во время наезда на толпу людей на рождественском базаре в Берлине. Об этом в четверг сообщила на пресс-конференции представитель федеральной прокуратуры ФРГ в Карлсруэ.
"Сейчас у нас есть первые результаты криминалистической экспертизы грузовика", - отметила она, подтвердив, что удалось установить отпечатки пальцев на машине, передает ТАСС.
"На настоящий момент мы исходим из того, что Анис Амри управлял грузовиком, сегодня выдан ордер на его арест", - сказала она.
Правоохранительные органы ФРГ провели многочисленные обыски в ряде земель, никаких арестов пока осуществлено не было, сообщили в федеральной прокуратуре.
"Мы провели сегодня обыски в различных местах в Северном Рейне - Вестфалии и Берлине. В этих местах, как предполагается, ранее пребывал Анис Амри", - сказала она, отметив, что полиция также обыскала туристический автобус в городе Хайльбронн. "Арестов до сих пор не последовало", - добавила представитель инстанции.
"В сотрудничестве с Федеральным ведомством по уголовным делам при помощи всех имеющихся в распоряжении средств мы разыскиваем Аниса Амри", - подчеркнула она. "Подробности мы не можем сообщить, поскольку это может поставить под угрозу наши меры", - указала представитель прокуратуры.
Спецоперация в молельном доме
Также правоохранительные органы провели пецоперацию в одном из мусульманских молельных домов, известных под названием Fussilet 33. Как сообщила газета Berliner Zeitung, спецназовцы использовали шумовые гранаты и взорвали входную дверь, ведущую в здание.
Операция прошла в районе Моабит. По информации издания, Fussilet 33 ранее посещал предполагаемый террорист - выходец из Туниса Анис Амри. В полиции этот молельный дом считают центром встреч исламистов. Кроме того, в правоохранительных органах исходят из того, что там происходил сбор средств для ИГ.
По данным агентства DPA, правоохранительные органы ФРГ продолжают поиск как самого Амри, так и его контактных лиц. В Берлине полиция также обыскала один из составов столичного метро на станции Мерингдамм.
Были задержаны четыре человека
Ранее сообщалось, что четыре человека задержаны по подозрению в причастности к подготовке теракта в Берлине. Как предполагается, они контактировали с его исполнителем Анисом Амри, объявленным в розыск по всей Европе.
Об этом в четверг, 22 декабря, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на телеканал N-tv.
Телеканал привел эту информацию со ссылкой на источники в Генпрокуратуре ФРГ.
Других подробностей не приводится.
Полиция Германии продолжает масштабную операцию с целью найти и задержать исполнителя и возможных участников террористического акта в Берлине. Полиция ищет выходца из Туниса Аниса Амри, удостоверение личности которого было найдено под пассажирским сидением врезавшегося в толпу грузовика.
К действиям правоохранительных органов в Германии сейчас приковано основное внимание после того, как во вторник им пришлось выпустить на свободу задержанного еще в понедельник предполагаемого террориста. Как сообщили в Генпрокуратуре ФРГ, правоохранители после проверки улик и допроса 23-летнего беженца из Пакистана, которого изначально подозревали в убийстве водителя грузовика и наезде на посетителей рождественского базара, установили непричастность задержанного к произошедшему.
За информацию, которая позволит поймать предполагаемого террориста, объявлена награда в размере 100 000 евро. Ночью прошли обыски в двух квартирах в Берлине в районах Кройцберг и Пренцлауерберг. Кроме того, операция была проведена утром в приюте для беженцев в населенном пункте Эммерих.
Вечером 19 декабря тягач с прицепом, груженный стальными балками, проехал около 80 метров по территории рождественского базара в центральной части Западного Берлина. Жертвами трагедии стали 12 человек, 48 были госпитализированы. Германские власти ищут исполнителя теракта, им, по предварительным данным, является выходец из Туниса Анис Амри. За информацию о нем назначено вознаграждение в размере €100 тысяч.
Ответственность за атаку взяла на себя ИГ.
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