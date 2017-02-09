Переговоры по коллективному договору в секторе здравоохранения прекращены

Переговоры по коллективному договору не дали результата. Фото: Postimees/Scanpix

Государственный примиритель в четверг принял решение о прекращении переговоров о новом коллективном договоре в секторе здравоохранения, заключения договора не достигнуто.

Госпримиритель решил прекратить производство по переговорам с участием Союза врачей Эстонии, Профсоюза работников здравоохранения Эстонии, Союза медсестер, Союза больниц Эстонии, Союза скорой помощи Эстонии и Союза семейных врачей Эстонии, передает Балтийская служба новостей.

"Это означает, что участники переговоров теперь свободны предпринимать собственные шаги", - сказал исполняющий обязанности государственного примирителя Хенн Пярн.

По его словам, было бы хорошо, если бы стороны сами достигли договоренности. Если же договоренности достичь не удастся, то у сторон есть возможность вновь обратиться к госпримирителю.

"Но этот раунд завершен",- подчеркнул Пярн.

По словам исполняющего обязанности госпримирителя, стороны во время переговоров проделали большую работу. Так, им удалось прояснить вопросы трудовой нагрузки и отдыха, которые долгое время не могли разрешить.

Медицинские работники во вторник заявили, что они согласятся заключить коллективный договор только в том случае, если политики примут на себя конкретные обязательства по обеспечению доступности врачебной помощи, прежние предложения при это отклонены.

"После того, как переговоры проводились в течение года, государственный примиритель выдвинул предложение, одна из составных которого не дает уверенности в исполнении обязательств. Поэтому предложение является неприемлемым для работников здравоохранения",- отмечается в совместном обращении Союза врачей Эстонии, Профсоюза работников здравоохранения Эстонии и Союза медсестер.

Наряду с работниками сферы здравоохранения, текст коллективного договора о зарплате, предложенный государственным примирителем, отверг и представитель стороны работодателя — Союз больниц Эстонии, по оценке которого объем финансирования сектора здравоохранения недостаточен.