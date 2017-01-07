СМИ: Россия начала оказывать авиаподдержку турецкой операции в Сирии.

Истребители-бомбардировщики Су-34. Фото: TASS/Scanpix

Об этом в субботу, 31 декабря, сообщило издание Hürriyet со ссылкой на источники в турецкой армии, по словам которых Россия и Турция начали обмениваться информацией и разведданными в Сирии.

По сведениям издания, российские самолеты нанесли в пятницу три авиаудара на основе полученной от Турции информации, уничтожив военный конвой боевиков ИГ на подступах к Эль-Бабу и важный объект в самом городе. В результате были ликвидированы 12 боевиков ИГ.

"С Россией мы получили то сотрудничество, которое мы не могли получить с [возглавляемой США] коалицией. Самолеты обеих стран действовали над Эль-Бабом, но мы постоянно информировали друг друга и обменивались координатами. Это был полностью менталитет совместной операции", - сообщил источник Hürriyet.

Турция начала операцию "Щит Евфрата" в северной Сирии в конце августа по негласной договоренности с Россией и Ираном. Ее цель — оттеснить от турецкой границы боевиков ИГ и занять территорию между поддерживаемыми США курдами к западу и востоку от этого района, предотвратив их объединение.

На прошлой неделе также было объявлено о перемирии между правительством Сирии и целым рядом связанных с Турцией группировок вооруженной оппозиции, гарантами которого выступили Россия и Турция. Ожидается, что это перемирие даст возможность начать переговоры об урегулировании сирийского конфликта, которые планируется провести в казахстанской столице Астане.