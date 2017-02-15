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Находящийся в Эстонии участник группы "Шалтай-Болтай" назвал свое имя

Иллюстративная фотография. Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 18:33
Рубрика: За рубежом

Последний оставшийся на свободе член группы "Шалтай-Болтай" назвал свое имя, решив отказаться от анонимности. Его зовут Александр Глазастиков, это программист из Петербурга. Сейчас он находится в Эстонии.

Как сообщил 8 февраля корреспонденту "Фонтанки" Глазастиков, он принял это решение, так как, во-первых, уверен, что его имя уже известно российским правоохранительным органам, а во-вторых, он собирается в ближайшие дни обратиться к эстонским властям с запросом о предоставлении политического убежища.

Именно Глазастиков давал интервью СМИ. Он назвал себя бывшим редактором соцсетей и сайта "Шалтая-Болтая", просил не упоминать его имя и называть его А. Позже в интервью британской газете Financial Times Глазастиков назвал имя, но без фамилии.

Хакеры группы "Анонимный интернационал", известной также как "Шалтай-Болтай", начали публиковать в сети переписку ряда высокопоставленных российских чиновников в 2013 году. В частности, от лица группы в интернет утекла переписка, якобы принадлежавшая вице-премьеру Аркадию Дворковичу и сотрудникам "фабрики троллей" в Петербурге.

Сами представители "Анонимного интернационала" просили не называть их хакерами: якобы сливы приходят к ним от целой группы информаторов и публикуются после проверки на подлинность.

30 января стало известно, что по обвинению в неправомерном доступе к компьютерной информации был арестован журналист Владимир Аникеев, а также еще двое участников проекта Константин Тепляков и Александр Филинов. СМИ писали о причастности Аникеева к группе "Шалтай-Болтай".

В конце 2016 года были также задержаны руководитель центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов, его заместитель Дмитрий Докучаев и глава отдела расследований компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов. Их защита настаивает, что аресты никак не связаны с группой "Шалтай-Болтай".

Доказательств связи с "Анонимным интернационалом" арестованных сотрудников ФСБ нет.

Ирина Киреева
Редактор

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