Двух британцев признали виновными в финансировании экстремистов через гуманитарные конвои

Гуманитарный конвой в Дамаске 17.02.2016. Фото: AFP/Scanpix

Двое британцев признаны виновными в использовании следующих в Сирию гуманитарных конвоев для доставки денег и других ресурсов действующим там экстремистским группировкам.

37-летний Сайед Хок из города Сток-он-Трент и 27-летний Масуд Миах из восточного Лондона были признаны виновными в финансировании терроризма в период с 2012 по 2014 годы, передает Русская служба Би-би-си.

Уголовный суд Олд-Бейли в Лондоне установил, что поставки экстремистам в Сирию осуществлялись с помощью конвоев с гуманитарной помощью, которую направляли в Сирию авторитетные мусульманские общины.

Одна из таких поставок была осуществлена через миссию, в которой участвовал британский волонтер Алан Хеннинг, впоследствии похищенный и убитый боевиками ИГ.

Предположительно, организаторы гуманитарных конвоев не знали о том, что их миссии используют для осуществления поставок боевикам экстремистских группировок.

Предположения, что гуманиатрные конвои могли использоваться для доставки оружия, продовольствия и денег террористом, ранее высказывались в СМИ.

Однако это первое судебное дело, которое подтвердило, что ряд гуманитарных миссий был использован спонсорами экстремистов.

С еще двух британцев, которые участвовали в работе благотворительных мусульманских миссий - 46-летнего Первеза Рафика и 30-летнего Мохаммеда Хуссейна - обвинения были сняты.