ФОТО: сотни тысяч людей приняли участие в похоронах экс-президента Ирана Рафсанджани
Али Акбар Хашеми-Рафсанджани скончался 8 января в возрасте 82 лет. С 1989 по 1997 годы он занимал пост президента Ирана, а с 1980 по 1988 год — спикера парламента.
Похороны экс-президента Ирана и одного из лидеров исламской революции 1979 года Али Акбара Хашеми-Рафсанджани состоялись во вторник, 10 января.
Рафсанджани похоронен в мавзолее основателя Исламской Республики имама Хомейни.
Как отмечает агентство ТАСС, ученик первого рахбара (высшего руководителя) Ирана Рухоллы Хомейни, Рафсанджани прошел путь от шиитского богослова, революционера и военачальника до президента страны и председателя Совета экспертов — государственного органа, избирающего высшего руководителя.
В похоронной процессии приняли участие сотни тысяч людей и высшее руководство Ирана.
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