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Свен Миксер посетит с визитом Литву

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 10:35
Рубрика: За рубежом

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер в четверг посетит с визитом Литву, где он встретится с главой литовского МИД Линасом Линкявичюсом и примет участие в традиционной неформальной встрече экспертов по вопросам международной безопасности.

На встрече с Линкявичюсом будут обсуждаться эстонско-литовские отношения, региональное сотрудничество, европейская безопасность, а также председательство Эстонии в Европейском союзе, которое начнется во второй половине 2017 года, сообщила в четверг, 12 января, пресс-служба МИД Эстонии.

Помимо Линкявичюса, Миксер встретится с министром обороны Литвы Раймундасом Кароблисом, председателем комиссии по иностранным делам литовского Сейма Юозасом Бернатонисом и председателем группы эстонско-литовской дружбы Тадасом Лангайтисом.

Миксер также примет участие в неформальной встрече экспертов и дипломатов в литовском Тракае, которая ежегодно проводится для обсуждения вызовов, стоящих перед трансатлантическим сообществом, и реагирования на них (так называемая Snow Meeting или "снежная встреча").

Во встрече примут участие главы МИД Эстонии, Латвии и Грузии Свен Миксер, Эдгар Ринкевич и Михаил Джанелидзе, заместитель генсека НАТО Роуз Геттемюллер, а также около 90 высокопоставленных дипломатов, советников, парламентариев и экспертов из более чем 20 стран и учреждений ЕС и НАТО.

Андрей Крашевский
Редактор

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