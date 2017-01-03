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Опрос: Меркель по-прежнему пользуется доверием большинства немцев

Ангела Меркель. Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 13:02
Рубрика: За рубежом

Большинство немцев по-прежнему считают, что действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель лучше других политиков справится с проблемами Германии в предстоящем 2017 году. Такого мнения придерживаются 56% участников опроса, проведенного TNS Emnid.

Второе место по популярности занимает глава Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер. Ему отдают предпочтение 39% опрощенных. На третьем месте – председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Зигмар Габриэль (35%) и на четвертом – социал-демократический политик Мартин Шульц, покидающий пост председателя Европарламента и являющийся одним из фаворитов на пост федерального канцлера от СДПГ (32%), передает dw.com.

Лидер правопопулистской партии на последнем месте

25% опрошенных полагают, что лучше других с проблемами Германии справится сопредседатель партии "Союз-90/"зеленые" Джем Эздемир. Лидера фракции Левой партии в бундестаге Сару Вагенкнехт поддерживают 20% немцев, а председателя Свободной демократической партии (СвДП) Кристиана Линднера – 15%.

На последнем месте по популярности – лидер правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Фрауке Петри, которую поддерживают 10% респондентов.

Главная проблема – миграционный кризис

Согласно результатам опроса, обнародованным во вторник, 27 декабря, главной проблемой немцы считают миграционный кризис. 30% респондентов считают, что политики должны в первую очередь ограничить приток беженцев в Германию.

25% опрошенных считают важнейшей задачей пенсионное обеспечение, 17% – борьбу с преступностью, 15% – предотвращение нового кризиса в ЕС и лишь 8% – снижение налогового бремени.

Ирина Киреева
Редактор

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