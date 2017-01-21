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Фийон официально стал кандидатом правоцентристов на президентских выборах во Франции

Франсуа Фийон. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 17:08
Рубрика: За рубежом

Французская правоцентристская партия "Республиканцы" официально выдвинула своим кандидатом на президентских выборах бывшего премьер-министра Франсуа Фийона.

Об этом сообщил заместитель председателя партии Лоран Вокье по результатам голосования участников проходящего в Париже национального совета "Республиканцев", передает ТАСС.

Первый тур президентских выборов назначен во Франции на 23 апреля, второй - на 7 мая.

В ноябре прошлого года Франсуа Фийон одержал в ходе партийных праймериз убедительную победу над мэром города Бордо Аленом Жюппе, считавшимся ранее фаворитом предвыборной гонки в стане правоцентристов. Уровень поддержки Фийона достиг тогда 66,5%. В настоящее время бывший премьер страны лидирует и в общенациональных опросах. По прогнозам экспертов, популярность среди населения должна обеспечить ему во втором туре президентских выборов победу над лидером "Национального фронта" Марин Ле Пен с перевесом примерно в 30% голосов.

Шоковая терапия

Фийон давно готовился к президентской гонке. О своем намерении участвовать в партийных праймериз он заявил еще в мае 2013 года и затем подтвердил это в середине апреля 2015 года.

Кандидат "республиканцев" выступает с предвыборной программой, характер которой он сам открыто назвал "шоковой терапией". Среди его предложений в социально-экономической сфере, в частности, сокращение численности государственного аппарата на 500 тыс. человек. Также Фийон заявляет о ряде намеченных им крупных преобразований в системе социального страхования, что, по мнению экспертов, "практически означает ее грядущую приватизацию".

С ориентиром на Россию

В сфере внешней политики Фийон известен во Франции как сторонник сближения с Москвой. В бытность премьером он неоднократно посещал Россию с официальными и неофициальными визитами. Политик выступает за укрепление отношений между странами, отмену санкций, формирование совместной коалиции для борьбы в Сирии и Ираке против группировки "Исламское государство" (ИГ).

Однако в последнее время такая ориентация Фийона стала все больше подвергаться критике как со стороны некоторых политиков и части французских СМИ. Бывший премьер-министр страны Манюэль Вальс, планирующий стать официальным кандидатом от Французской социалистической партии, даже обвинил Фийона в "пророссийском политическом косоглазии".

Спорные тезисы

Усиливаются также оппозиционные настроения по поводу планов Фийона в социальной сфере. Профсоюз Всеобщая конфедерация труда уже предупредил, что в случае победы Фийона и сохранения в прежнем виде положений его программы им будут немедленно организованы забастовки и манифестации протеста.

Даже в самой партии "Республиканцы" некоторые считают эту "шоковую терапию" Франсуа Фийона "излишне радикальной" и призывают кандидата в президенты умерить свой пыл, учитывая, что ему необходимо заручиться широкой поддержкой населения, а не только правых политических кругов. Разногласия в среде "республиканцев" относительно программы Фийона стали столь очевидными, что Лоран Вокье вынужден был призвать партийный актив "широко поддержать Фийона, даже не разделяя при этом части его взглядов". "Нам совершенно не нужно, чтобы партия представляла собой армию клонов Франсуа Фийона", - сказал политик.

Без бальзама

Сам Фийон, выступая в Париже, заверил представителей партии "Республиканцы", что не намерен изменять свой проект предвыборной программы, а "будет только выступать с разъяснениями его положений, обогащать лучшие его идеи". "Я не намерен двигаться зигзагами и лить бальзам на ромашки, смягчая ранее сказанное - ведь я же Франсуа Фийон, а не Франсуа Олланд", - заявил он. Но политические обозреватели уже обратили внимание на то, что ряд прежних радикальных положений проекта исчезли несколько дней назад со страниц интернет-сайта Франсуа Фийона.

Надежда Берсенёва
Редактор

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