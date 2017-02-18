СМИ: жертвами беспорядков в Багдаде стали семь человек

Семь человек погибли в результате беспорядков в Багдаде Фото: REUTERS/Scanpix

Семь человек погибли в результате беспорядков в Багдаде. Такие уточненные данные приводит телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на столичного губернатора.

По поступающей информации, 320 человек пострадали, передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что во время столкновений погиб иракский полицейский, семь силовиков получили ранения. В иракском МВД утверждали, что у участников демонстраций было обнаружено оружие.

Заявленные как мирные демонстрации сторонников ас-Садра, сосредоточенные на площади Тахрир, переросли в беспорядки после того, как активисты направились к мосту "Республика", перекрытому усиленными нарядами полиции, в сторону особо охраняемой "зеленой зоны" Багдада. Протестующие требовали от правительства провести реформы, положить конец коррупции, а также внести изменения в состав Центральной избирательной комиссии.