Смертность в Финляндии впервые превысила рождаемость

Иллюстративное фото. Фото: Postimees/Scanpix

В 2016 году в Финляндии впервые в истории страны родилось меньше людей, чем умерло.

Прошлый год стал поворотным в истории демографического развития Финляндии, сообщило в среду, 25 января, финское телерадиовещание Yle.

Рождаемость впервые оказалась ниже смертности, если не учитывать 1918 и 1940 годы, когда в стране была чрезвычайная ситуация. В 1918 году в Финляндии шла гражданская война и бушевала эпидемия испанского гриппа, а 1940 год ознаменовался большими людскими потерями в Зимней войне.

По данным Статистического центра, рождаемость в 2016 году уменьшалась шестой год подряд. В то же время еще летом думали, что рождаемость по итогам года превысит смертность. Этого, однако, не произошло.

В прошлом году в Финляндии родилось 52 645 детей, что является самым низким показателем за все годы независимости страны.