Спецоперация полиции сорвала выступление эстонской панк-группы Mad Morality на концерте нацболов в Москве

Эстонская панк-группа Mad Morality на сцене московского клуба "Драйв" Фото: Игорь Коробейников

Вечером 22 февраля в московском ночном клубе "Драйв" в ходе полицейского рейда были задержаны и доставлены в полицию несколько десятков активистов "Другой России", а также участники эстонской группы Mad Morality. После проверки документов и проведения около трех часов в полиции все задержанные были отпущены на свободу.

Свои действия стражи порядка объяснили проведением операции по поиску подозреваемых в краже мобильных телефонов. Все произошло во время рок-концерта, на котором выступали музыканты различных коллективов, известных в среде активистов незарегистрированной партии "Другая Россия".

Среди приглашенных музыкантов должны были выступить и представители эстонской панк-группы Mad Morality, но единственное, что успели сделать эстонские музыканты - проверить звук своих инструментов на сцене московского клуба "Драйв".

Задержания начались примерно в девять часов вечера, сообщили ERR активисты "Другой России" Александр Аверин и Ольга Шалина. Всего из клуба в ОВД Рязанский доставили несколько десятков музыкантов и зрителей концерта, значительную часть которых составили нацболы. В полиции задержанные прошли проверку документов, стражи порядка также выясняли, не находится ли кто-нибудь из них в федеральном розыске. После полуночи всех задержанных, включая и троих жителей Эстонии, отпустили.

Корреспонденту "Актуальной камеры на русском языке" удалось связаться с одним из участников группы - гитаристом Расмусом Метсва, который подтвердил, что с участниками группы все в порядке, но отказался давать комментарии, пообещав рассказать о задержании после того, как вернется на родину завтра утром.

Один из организаторов приезда эстонской панк-группы в Москву Игорь Коробейников выразил сожаление в связи с деятельностью властей, сорвавших, по его мнению, концерт. "Очень обидно за эстонских ребят, которые приехали за свои деньги, чтобы принять участие в концерте. Организаторы концерта вложили тоже немалые деньги. Просто хотели отдохнуть, хотели, чтобы все были счастливы, никто не ожидал такого", - отметил Коробейников.

На вопрос, был ли посвящен концерт дню рождения лидера нацболов Эдуарда Лимонова, Коробейников ответил, что это, скорее совпадение, а на концерте присутствовали анархисты, представители Левого фронта, националисты и либералы. "Всех объединяло то, что люди просто пришли послушать музыку", - резюмировал Коробейников.