В Польше за сутки от мороза погибли еще шесть человек, всего жертвами холодов стали более 70

Иллюстративная фотография. Фото: Postimees/Scanpix

В течение последних суток из-за морозов в Польше погибли шесть человек, с начала ноября от переохлаждения скончался 71 человек, сообщили власти страны во вторник.

Полиция призывает помогать согражданам, которым больше всего угрожает понижение температуры до -20 градусов, например, бездомным, передает ERR Uudised.

"В течение последних 24 часов от холода погибли еще шесть человек", – сообщили в государственном центре безопасности.

По всей Польше во вторник объявлена тревога в связи со смогом, детям и пожилым людям рекомендуют оставаться дома.

В выходные из-за морозов по всей Европе погибли 40 человек, среди жертв – много бездомных и мигрантов.

Прошлая зима в Польше была рекордно теплой, но несмотря на это, из-за морозов погибли 77 человек. В 2012 году этот показатель был 177.