В Польше за сутки от мороза погибли еще шесть человек, всего жертвами холодов стали более 70
В течение последних суток из-за морозов в Польше погибли шесть человек, с начала ноября от переохлаждения скончался 71 человек, сообщили власти страны во вторник.
Полиция призывает помогать согражданам, которым больше всего угрожает понижение температуры до -20 градусов, например, бездомным, передает ERR Uudised.
"В течение последних 24 часов от холода погибли еще шесть человек", – сообщили в государственном центре безопасности.
По всей Польше во вторник объявлена тревога в связи со смогом, детям и пожилым людям рекомендуют оставаться дома.
В выходные из-за морозов по всей Европе погибли 40 человек, среди жертв – много бездомных и мигрантов.
Прошлая зима в Польше была рекордно теплой, но несмотря на это, из-за морозов погибли 77 человек. В 2012 году этот показатель был 177.
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