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Депутата Даугавпилсской городской думы лишили мандата из-за незнания госязыка

Основной язык общения в Даугавпилсе - русский. Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 15:36
Рубрика: За рубежом

В Латвии Даугавпилсский суд полностью удовлетворил иск Центра государственного языка (ЦГЯ) о лишении полномочий депутата Даугавпилсской городской думы Владислава Боярунса (Латгальская партия). Иск ЦГЯ подал в связи с тем, что депутат недостаточно владеет латышским языком.

Как сообщили в суде, также с Боярунса будут взысканы судебные издержки на сумму около 85 евро, передает портал Rus.lsm.lv.

Полное решение суда будет доступно после 10 января 2017 года. Иск против депутата Даугавпилсской думы ЦГЯ подал в начале мая.

Сам Боярунс ранее заявил агентству LETA, что его знания государственного языка несовершенны, но не настолько, чтобы лишать его мандата.

"Как и многим другим жителям Даугавпилса, мне довольно сложно совершенствовать свои знания государственного языка, так как не хватает латышской среды - в городе около 85% населения говорят по-русски", - сказал депутат.

Даугавпилс - второй по величине (95 467 жителей) город Латвии.

Виктор Сольц
Редактор

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