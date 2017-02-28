В Лондоне по подозрению в терроризме задержаны пятеро подростков
Пятеро молодых людей арестованы в Лондоне по подозрению в подготовке теракта, заявила полиция города.
Во вторник были проведены обыски по четырем адресам в британской столице, передает Би-Би-Си.
В результате были арестованы пятеро подростков. Самому младшему из них 15 лет, а старшему – 19 лет.
Среди задержанных – двое 17-летних юношей и один 16-летний.
По мнению полиции, они хотели покинуть страну, чтобы присоединиться к запрещенной организации.
Сейчас полиция допрашивает всех пятерых задержанных. Дополнительной информации на данном этапе полиция не приводит.
По данным британских СМИ, молодые люди намеревались примкнуть к джихадистам из группировки "Исламское государство".
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