Запуск корабля Dragon к МКС отменили за 13 секунд до старта
Американская компания SpaceX в последние секунды отменила запуск корабля Dragon к Международной космической станции (МКС).
Операция была отменена за 13 секунд до предполагаемого запуска по причине возможных технических неполадок, связанных с системой управления вектором тяги двигателя, передает Lenta.ru со ссылкой на ТАСС.
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 был намечен на 18 февраля в 10:01 по времени Восточного побережья США (17:01 по восточноевропейскому) со стартового комплекса 39А на мысе Канаверал (штат Флорида, США). Повторная попытка может быть произведена утром 19 февраля.
Космический корабль должен доставить на МКС для опытов супербактерию, особенность которой заключается в устойчивости к действию антибиотиков.
SpaceX производит ракеты Falcon и космические грузовики Dragon. Она является первой коммерческой компанией, которая доставляет грузы на МКС по контракту с НАСА.
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