Запуск корабля Dragon к МКС отменили за 13 секунд до старта

Ракета-носитель Falcon 9 с космическим "грузовиком" должна была стартовать с космодрома на мысе Канаверал. Фото: AFP/Scanpix

Операция была отменена за 13 секунд до предполагаемого запуска по причине возможных технических неполадок, связанных с системой управления вектором тяги двигателя, передает Lenta.ru со ссылкой на ТАСС.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 был намечен на 18 февраля в 10:01 по времени Восточного побережья США (17:01 по восточноевропейскому) со стартового комплекса 39А на мысе Канаверал (штат Флорида, США). Повторная попытка может быть произведена утром 19 февраля.

Космический корабль должен доставить на МКС для опытов супербактерию, особенность которой заключается в устойчивости к действию антибиотиков.

SpaceX производит ракеты Falcon и космические грузовики Dragon. Она является первой коммерческой компанией, которая доставляет грузы на МКС по контракту с НАСА.