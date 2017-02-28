Шведская полиция. Иллюстративная фотография. Фото: AFP/Scanpix

В пригороде Стокгольма Ринкебю, где проживают преимущественно мигранты, вечером в понедельник, 20 февраля, произошли столкновения между участниками беспорядков и полицией, сообщила газета Aftonbladet.

По сообщениям полиции, в них приняли участие десятки человек. Цифры колеблются от 30 до 50 человек, пояснили в полиции. Точное число участников столкновений власти назвать не смогли, сославшись на то, что люди уходили и приходили снова, передает dw.com, Би-Би-Си.

Стычка произошла около станции метро во время операции по задержанию находившегося в розыске правонарушителя. В стражей порядка полетели камни, один из полицейских был ранен в руку, после этого полицейские были вынуждены произвести несколько предупредительных выстрелов в воздух.

Позднее неподалеку от места столкновения были подожжены автомобили, а также разграблен ряд расположенных поблизости магазинов. Газета Aftonbladet уточняет, что пострадали два человека, в том числе владелец одного из бутиков.

После прибытия в район происшествия подкрепления полиции удалось взять ситуацию под контроль. Точный ущерб, нанесенный участниками беспорядков, можно будет оценить лишь с наступлением дня.