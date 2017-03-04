Переговоры между США и КНДР не состоятся из-за отозванной Госдепом визы

Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын. Фото: KCNA/Reuters/Scanpix

Переговоры между высокопоставленными представителями Северной Кореи и бывшими чиновниками США оказались сорваны после того, как Государственный департамент отозвал визу главы отдела американских отношений МИД КНДР Цой Сон Хви.

Об этом в субботу, 25 февраля, сообщил портал lenta.ru со ссылкой на издание The Wall Street Journal.

Как утверждается в материале издания, встреча была запланирована на 1 и 2 марта в Нью-Йорке неподалеку от штаб-квартиры ООН на Манхэттене. Переговоры должны были стать первым контактом между американскими властями и представителями Северной Кореи после инаугурации президента США Дональда Трампа.

Отмечается, что такие встречи относятся к так называемой экспертной дипломатии — гражданское посредничество в решении различных внешнеполитических вопросов. В подобных переговорах участвуют бывшие чиновники и эксперты по международным отношениям.

Причина отказа в выдаче визы Цой Сон Хви не называется. Сотрудники The Wall Street Journal предполагают, что на решения Госдепа повлияли запуск КНДР баллистической ракеты в сторону Японского моря и убийство Ким Чен Нама — сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, в котором подозревают агентов Пхеньяна.

Ранее в феврале Трамп заявил о возможной встрече с Ким Чен Ыном. "Никогда не стоит говорить нет. Хотя, возможно, уже и слишком поздно, особенно учитывая сложившуюся картину", - отметил глава Белого дома и добавил, что лидер КНДР "очень разозлил" его.