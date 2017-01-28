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Трамп частично приостановил выполнение положений Obamacare

Дональд Трамп подписывает свои первые исполнительные указы в Белом доме. Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 10:00
Рубрика: За рубежом

Президент США Дональд Трамп в первые часы своей работы в Белом доме подписал исполнительный указ, облегчающий действующие для госучреждений нормативные требования, введенные законом о доступном медстраховании, на основании которого работает программа Obamacare.

Подписание прошло в Овальном кабинете в присутствии телекамер и журналистов, сообщило в субботу, 21 января, агентство ТАСС.

По словам пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, указ Трампа направлен на "облегчение бремени" Obamacare с целью последующей отмены этой реформы, которую провел предшественник Трампа Барак Обама.

Согласно тексту документа, позже распространенному пресс-службой Белого дома, Трамп дал строгое указание федеральным ведомствам гарантировать "эффективное выполнение" данного закона, "принимая при этом все возможные действия, соответствующие нормам, с целью минимизировать экономическое и регуляционное бремя" Obamacare. По его мнению, это позволит властям страны "создать более свободный и открытый рынок медицинского страхования".

Разработанная Обамой инициатива была направлена на снижение стоимости страховки, в том числе за счет выделения субсидий со стороны государства. Отмена Obamacare была одним из основных предвыборных обещаний Трампа. Он и республиканцы утверждают, что реформа привела к возникновению монополий страховых компаний в отдельных штатах. Кроме того, страховка перестает быть доступной по цене.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс заявил о том, что в первые дни своего президентства Дональд Трамп подпишет несколько президентских указов.

"Избранный президент недвусмысленно дал понять, что его цель — добиться принятия такого закона, который понизит расходы на медицинское страхование и сделает медицинское страхование доступным для всех", - сказал Пенс.

Андрей Крашевский
Редактор

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