США начали переброску дополнительных войск в Восточную Европу
В Германию прибыла американская военная техника, предназначенная для усиления восточного фланга НАТО.
Сотни единиц американской военной техники, в том числе танки Abrams и бронемашины Bradley, доставлены в порт Бремерхафен на севере Германии, сообщила в пятницу, 6 января, "Актуальная камера".
Оттуда 2800 единиц техники по железной дороге направятся в Польшу для усиления восточного фланга НАТО.
В общей сложности, в Центральной и Восточной Европе будут размещены более 4000 военнослужащих американской третьей танковой бригады. В конце месяца также планируются совместные учение военнослужащих Польши и США.
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