США начали переброску дополнительных войск в Восточную Европу

Разгрузка американской военной техники в Бремерхафене. Фото: AFP/Scanpix

В Германию прибыла американская военная техника, предназначенная для усиления восточного фланга НАТО.

Сотни единиц американской военной техники, в том числе танки Abrams и бронемашины Bradley, доставлены в порт Бремерхафен на севере Германии, сообщила в пятницу, 6 января, "Актуальная камера".

Оттуда 2800 единиц техники по железной дороге направятся в Польшу для усиления восточного фланга НАТО.

В общей сложности, в Центральной и Восточной Европе будут размещены более 4000 военнослужащих американской третьей танковой бригады. В конце месяца также планируются совместные учение военнослужащих Польши и США.