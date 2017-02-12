Лавров надеется на улучшение отношений между Россией и США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото: AP/Scanpix

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что позиция нового президента США Дональда Трампа дает надежду на позитивные сдвиги в двусторонних отношениях между Москвой и Вашингтоном.

Такое мнение глава российского дипломатического ведомства высказал в интервью австрийскому журналу Profil, опубликованном в воскресенье, 5 февраля, передает Lenta.ru.

Лавров отметил, что ухудшение отношений между странами, наблюдавшееся в последние годы, произошло по вине предыдущей американской администрации.

"Со своей стороны мы всегда были готовы к развитию прозрачного партнерства, основанного на принципах равенства и взаимного уважения", — подчеркнул он.

Министр заметил, что делать выводы о том, как сложится работа с командой нового американского лидера, пока преждевременно. Однако, по его мнению, Россия и США могли бы внести серьезный вклад в решение таких общих задач, как борьба с терроризмом.

Глава МИД также добавил, что у Москвы и Вашингтона есть большой нереализованный потенциал сотрудничества, в том числе в области торговли и инвестиций.