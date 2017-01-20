В Австралии министра уволили из-за поездок за счет государства

Сьюзан Ли. Фото: Reuters/Scanpix

Министр здравоохранения и спорта Австралии Сьюзан Ли совершила несколько служебных поездок, в ходе которых, как выяснилось, она занималась не государственными делами, а поисками недвижимости на курорте Голд-Кост в штате Квинсленд. Это стоило ей должности. В результате разгоревшегося скандала она ушла в отставку.

Премьер-министр Малколм Тернбулл в пятницу заявил, что принял отставку Ли, передает Би-Би-Си.

"Австралийцы вправе рассчитывать на то, что политики бережно тратят деньги налогоплательщиков и в любое время гарантируют, что их рабочие расходы эффективны, а государственные ресурс используются этично", – сказал глава австралийского правительства.

Подобные скандалы не раз случались в Австралии в последние годы. Поэтому премьер Австралии решил создать независимый орган, который должен наблюдать за расходами парламентариев.

Сама Сьюзан Ли говорила, что не планировала заранее приобретение недвижимости на курорте, когда собиралась в поездку в мае 2015 года.

В своем заявлении об отставке Ли подчеркнула, что старалась дотошно следовать правилам и этическим нормам. Тем не менее она решила уйти, поскольку скандал ударил по правительству и вызвал раздражение в обществе.