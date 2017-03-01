Amnesty: в 2016 году мир столкнулся с "политикой демонизации"

Сдвиги в глобальной политике, произошедшие в 2016 году, к которым Amnesty International относит избрание президентом США Дональда Трампа, брексит в Великобритании и политику в отношении мигрантов с Ближнего Востока, негативно сказались на ситуации с правами человека. Фото: AFP/Scanpix

Международная правозащитная организация Amnesty International представила ежегодный отчет о ситуации с правами человека в мире. Авторы доклада зафиксировали рост агрессивной политики во всем мире, включая США, где пост президента занял Дональд Трамп.

Сдвиги в глобальной политике, произошедшие в 2016 году, к которым Amnesty International относит избрание президентом США Дональда Трампа, брексит в Великобритании и политику в отношении мигрантов с Ближнего Востока, негативно сказались на ситуации с правами человека, говорится в 170-страничном докладе, передает Би-Би-Си.

Для описания проблемы правозащитники использовали термин, ранее не встречавшийся в их ежегодных докладах, – "политика демонизации".

"2016 стал годом, когда слишком многие политики стали прибегать к пагубным и сеющим рознь манипуляциям с коллективной идентичностью", – заявил генеральный секретарь Amnesty International Салил Шетти.

По мнению правозащитников, в 2016 году политики во всем мире использовали язык вражды, и это было сопоставимо с уровнем агрессивной риторики 1930-х годов.

Предвыборную риторику Дональда Трампа правозащитники назвали отвратительной, дискриминационной, ксенофобской и женоненавистнической. Она воплощает в себе "общемировую тенденцию проведения все более озлобленной и сеющей рознь политики", считают в организации.

Критике Amnesty International подвергся и предшественник Трампа на посту президента США. "Барак Обама оставляет после себя наследие, включающее множество прискорбных провалов в деле защиты прав человека: расширение секретной программы ЦРУ по нанесению ударов с беспилотников и развитие колоссального механизма по внедрению массовой слежки, разоблаченного Эдвардом Сноуденом", – говорится в докладе.

Кроме Трампа приверженцами "политики демонизации" Amnesty International назвала премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Филлипин Родриго Дутерте.

Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй правозащитники припомнили заявление, сделанное в апреле 2016 года еще на посту министра внутренних дел – о том что, Европейская конвенция по правам человека сделала британцев менее защищенными.

Президент Украины Петр Порошенко заслужил похвалу со стороны Amnesty за проведенный при поддержке властей Киева в июне 2016 года гей-парад. Критика же в адрес Украины связана с боевыми действиями на востоке страны.

Президент России Владимир Путин в докладе обозначен как политик, продолжавший пользоваться популярностью, но вместе с тем и продолжавший разрушать в стране гражданское общество.

Ситуация с правами человека в большинстве постсоветских стран не изменилась, но Россия и Азербайджан в 2016 году продолжили путь сокращения личных свобод граждан, утверждают авторы доклада.