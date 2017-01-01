Королева Елизавета II пропустит рождественскую службу в церкви из-за простуды
Королева Великобритании Елизавета II будет отсутствовать на рождественской службе в церкви в своем поместье в Сандрингеме, так как она все еще выздоравливает после простуды.
Традиционно в Сандрингеме на Рождество собирается вся королевская семья, передает Русская служба "Би-би-си".
Из-за простуды королевская чета была вынуждена на несколько дней отложить поездку в поместье Сандрингем на востоке Англии.
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