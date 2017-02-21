В Люксембурге столкнулись два поезда
В результате столкновения двух поездов в Люксембурге как минимум шесть человек пострадали и один погиб.
Инцидент произошел в коммуне Дуделанж неподалеку от границы с Францией. По предварительной информации, авария произошла из-за автомобиля, попытавшегося пересечь железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, сообщает euronews.
В результате грузовой состав применил экстренное торможение и врезался в пассажирский поезд. К счастью, последний оказался пустым.
Там нет комментариев. Будьте первым!