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Президент Украины Петр Порошенко отверг идею отказа от Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 12:48
Рубрика: За рубежом

Президент Украины Петр Порошенко категорически отверг идею отказа от Донбасса во время выступления по случаю Дня соборности Украины в Киеве.

"Как ни прискорбно говорить об этом в День Соборности, но у нас есть политические силы ... которые в тщательно завуалированной форме предлагают нам отказаться от Донбасса", - сказал Порошенко. Он отметил, что эти силы призывают относиться к жителям оккупированных районов так, будто они уже не являются украинскими гражданами, передает Русская служба "Би-би-си".

"Хочу передать этим политикам вопрос: господа, а вы собирали эти территории, вы приложили к тому усилия, чтобы этими украинскими землями разбрасываться? Тем более, что такая стратегия стопроцентно, и это уже доказано, к миру не приведет. Цель же России - не Донецк и Луганск, цель России - это вся Украина, а не только Крым и Севастополь", - добавил украинский президент.

Президент напомнил, что 22 января 1919 года на Софийской площади в Киеве было провозглашено объединение в единую Украину двух государственных образований Украинской народной республики (УНР) и Западно-украинской народной республики (ЗУНР), возникших на обломках разных империй. "Хотя государственное объединение УНР и ЗУНР в 1919 году произошло лишь символически, оно имело решающее значение для утверждения Украинского соборного суверенного государства в нынешних границах. Оно обозначило географические, политические и идентификационные контуры единой Украины. Соборность осталась сильной, животворящей идеей, переданной потомкам", - заявил Порошенко.

Виктор Сольц
Редактор

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