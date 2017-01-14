В Польше из-за холодов погибли десять человек

Морозы. Иллюстративная фотография. Фото: Reuters/Scanpix

В Польше в результате похолодания за последние двое суток погибли 10 человек. Власти страны сообщили, что морозы продержатся и в выходные дни.

"В пятницу погибли семь человек. Этот день принес большее количество смертей с начала зимы", – сообщила представитель правительственного центра безопасности Божена Высоцкая.

Днем раньше были обнаружены еще три жертвы морозов. Таким образом с 1 ноября жертвами переохлаждения стали 53 человека, добавила она.

Власти опасаются, что число жертв увеличится.

Прошлая зима в Польше была довольно теплая, но унесла 77 жизней. Зимой 2012-2013 года от морозов погибли 177 человек.