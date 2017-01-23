Все больше конгрессменов-демократов заявляют о бойкоте инаугурации Трампа

Трамп посоветовал Джону Льюису активнее решать проблемы в собственном избирательном округе. Фото: Reuters/Scanpix

К понедельнику о намерении воздержаться от посещения церемонии вступления в должность нового президента США Дональда Трампа заявили уже 26 членов Конгресса от Демократической партии.

Многие из них объяснили свой отказ участвовать в традиционной церемонии вступления в должность нового президента нападками Трампа на чернокожего конгрессмена Джона Льюиса, сообщила в понедельник, 16 января, служба новостей Би-би-си.

В пятницу Льюис заявил, что не пойдет на инаугурацию, т. к. он не считает Трампа "легитимным президентом". По мнению конгрессмена, Трамп стал президентом благодаря российским хакерам, которые "разрушили избирательную кампанию Хилари Клинтон". После этого Трамп посоветовал Льюису больше заниматься своим избирательным округом, который находится в очень плохом состоянии, и обвинил его в неспособности приносить конкретные результаты для избирателей.

Льюис играл важную роль в движении за права человека в США в 1960-е годы и считается "иконой" правозащитников. Он также пострадал от побоев со стороны полиции в 1965 году, а с 1987 года является членом Палаты представителей Конгресса.

Отказавшиеся участвовать в инаугурации конгрессмены указывали среди других причин "расистскую избирательную кампанию" Трампа, конфликт интересов и его отказ опубликовать свои налоговые декларации, а также намерение ужесточить иммиграционную политику, сообщило издание The Hill.

Церемония вступления в должность 45-го президента США Дональда Трампа состоится 20 января.