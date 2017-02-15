Британский парламент проголосовал против повторного референдума по брекситу

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Британские депутаты отвергли предложение провести повторный референдум о членства страны в Евросоюзе. С такой инициативой выступила партия Либеральные демократы, предложив соответствующую поправку к законопроекту о введении в действие процедуры выхода Великобритании из ЕС.

Против поправки выступили 340 депутатов, за – 33. Голосование состоялось в рамках рассмотрения в третьем, заключительном, чтении внесенного правительством законопроекта, передает ТАСС.

Помимо этого, были отвергнуты и другие поправки к законопроекту. Так, оппозиционная Лейбористская партия предлагала пресечь реализацию планов правительства премьер-министра Терезы Мэй по задействованию офшорного режима после выхода страны из ЕС с целью повышения привлекательности страны для международного бизнеса. Эта поправка была отклонена с преимуществом в 47 голосов.

Не нашли поддержки и другие предложения лейбористов, в частности, узнать мнение населения Гибралтара прежде, чем начать переговоры с Брюсселем, или обязать правительство подготовить отчет о влиянии брексита на национальную систему здравоохранения.

После голосования по законопроекту в третьем чтении он перейдет на рассмотрение верхней палаты парламента – Палаты лордов.