В немецком Аугсбурге эвакуировали 54 тысячи человек из-за бомбы времен Второй мировой войны

Пятьдесят четыре тысячи жителей немецкого города Аугсбург были вынуждены в воскресенье покинуть свои дома в связи с проведением саперами операции по обезвреживанию авиабомбы времен Второй мировой войны.

Бомбу обнаружили в центре города еще на прошлой неделе во время строительных работ. Эксперты решили обезвредить ее именно утром после католического Рождества, так как в это время на улицах движение сведено к минимуму, передает "Интерфакс" со ссылкой на Associated Press.

Предписание об эвакуации коснулось 54 тыс. человек, которые проживают в 32 тыс. домов. На время проведения работ по обезвреживанию бомбы эвакуированных жителей разместят в школах и спортивных залах. Полиция Аугсбурга не сообщила, сколько могут продлиться работы.