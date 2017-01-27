logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Число выживших под завалами отеля в Италии достигло 10 человек

Video
Cегодня 13:35 Обновлено 21:36
Рубрика: За рубежом

Число выживших под завалами отеля "Ригопьяно" в итальянской провинции Пескара достигло десяти человек, в их числе четверо детей и одна женщина. Как сообщает La Repubblica, вечером в пятницу, 20 января, удалось извлечь еще двоих постояльцев.

"Спасательная операция очень долгая и сложная", — приводит Reuters слова пресс-секретаря департамента пожарной охраны Луки Кари, передает Лента.

Ранее в пятницу сообщалось о восьми выживших, среди которых двое детей, три женщины и трое мужчин. Также спасатели обнаружили тела двух погибших.

В тот же день в интернете появилось видео спасательной операции.

Снежная лавина накрыла "Ригопьяно" 18 января. В этот момент в ней находились 30 человек. Причиной обрушения снега стала серия подземных толчков, произошедших в районе горного массива Гран-Сассо-д'Италия. Три землетрясения магнитудой от 5,3 до 5,5 были зафиксированы в тот же день утром.

Портал rus.err.ee ранее сообщал, что двоих человек — женщину с дочкой — уже удалось достать из-под обломков, их состояние оценивается как удовлетворительное. Они были отправлены в больницу на вертолете, передает Meduza.io со ссылкой на Ansa.

Остальные пока находятся под обломками. Информации об их состоянии пока нет.

Об обнаружении шестерых выживших сообщили 20 января.

Спасатели вызвали вертолет для эвакуации обнаруженных людей, которые провели 40 часов под завалами, со ссылкой на местные СМИ сообщает Би-Би-Си.

По последним данным, подтверждена смерть четырех человек, находившихся в отеле, на который сошла лавина. Пропавшими без вести считаются по меньшей мере 25 человек.

Спасательно-поисковые работы продолжались всю ночь. Спасатели вручную разгребли тонны снега и камней на месте катастрофы. Дороги, ведущие к месту, где находилась гостиница, по-прежнему блокированы глубоким снегом. Власти предпринимают меры, чтобы расчистить их.

Добавлен видеосюжет "Актуальной камеры".

Ирина Киреева
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Топ читаемости/Топ комментариев

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 20.01.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
Банки неохотно выдают кредиты молодым мамам, в этом есть вина самоуправлений
 foto
Кайа Ива: неправильно утверждать, что при расчете пенсии зарплата не будет учитываться
 foto
В Валгамаа горел дом с шестью квартирами, один человек погиб

Зарубежные новости

foto
Число выживших под завалами отеля в Италии достигло 10 человек
 foto
В Монте-Карло стартует чемпионат мира по авторалли
 foto
Яна Тоом: новый президент Европарламента займет более взвешенную позицию в отношении России