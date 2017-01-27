Число выживших под завалами отеля в Италии достигло 10 человек

Число выживших под завалами отеля "Ригопьяно" в итальянской провинции Пескара достигло десяти человек, в их числе четверо детей и одна женщина. Как сообщает La Repubblica, вечером в пятницу, 20 января, удалось извлечь еще двоих постояльцев.

"Спасательная операция очень долгая и сложная", — приводит Reuters слова пресс-секретаря департамента пожарной охраны Луки Кари, передает Лента.

Ранее в пятницу сообщалось о восьми выживших, среди которых двое детей, три женщины и трое мужчин. Также спасатели обнаружили тела двух погибших.

В тот же день в интернете появилось видео спасательной операции.

Снежная лавина накрыла "Ригопьяно" 18 января. В этот момент в ней находились 30 человек. Причиной обрушения снега стала серия подземных толчков, произошедших в районе горного массива Гран-Сассо-д'Италия. Три землетрясения магнитудой от 5,3 до 5,5 были зафиксированы в тот же день утром.

Портал rus.err.ee ранее сообщал, что двоих человек — женщину с дочкой — уже удалось достать из-под обломков, их состояние оценивается как удовлетворительное. Они были отправлены в больницу на вертолете, передает Meduza.io со ссылкой на Ansa.

Остальные пока находятся под обломками. Информации об их состоянии пока нет.

Об обнаружении шестерых выживших сообщили 20 января.

Спасатели вызвали вертолет для эвакуации обнаруженных людей, которые провели 40 часов под завалами, со ссылкой на местные СМИ сообщает Би-Би-Си.

По последним данным, подтверждена смерть четырех человек, находившихся в отеле, на который сошла лавина. Пропавшими без вести считаются по меньшей мере 25 человек.

Спасательно-поисковые работы продолжались всю ночь. Спасатели вручную разгребли тонны снега и камней на месте катастрофы. Дороги, ведущие к месту, где находилась гостиница, по-прежнему блокированы глубоким снегом. Власти предпринимают меры, чтобы расчистить их.

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